Garderies au Québec

Alors que des milliers de familles québécoises cherchent désespérément un service de garde pour leur enfant, entre 12 000 et 15 000 places demeurent totalement vacantes dans le réseau des garderies privées non subventionnées.

La raison de ce phénomène : des tarifs trop élevés et un parti pris du ministère de la Famille pour les CPE. Du moins, c'est ce que dénoncent plusieurs propriétaires de garderie du réseau privé, une réalité mise de l'avant dans un article des Coops de l'information paru mercredi.

Écoutez Steve Pourciel, cofondateur du mouvement Tarif unique et propriétaire d'une garderie privée, faire le point mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.