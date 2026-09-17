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Fin du changement d'heure

Le Manitoba conservera l’heure d’été de façon permanente

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Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2026 12:18

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Manitoba conservera l’heure d’été de façon permanente
Le Manitoba conservera l’heure d’été de façon permanente. / Daniel / Adobe Stock

Le gouvernement du Manitoba emboîte le pas à d'autres provinces de l'Ouest canadien en annonçant qu'il mettra fin au changement d'heure afin de conserver l'heure d'été à l'année.

Cette décision ravive le débat au Québec, où la population attend toujours un positionnement clair de ses élus.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi midi, à l'émission La commission.

Autre sujet abordé:

  • Une entente de principe est survenue entre la direction de Metro et les employés de son centre de distribution de fruits et légumes à Laval.

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