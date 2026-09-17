Fin du changement d'heure

Le gouvernement du Manitoba emboîte le pas à d'autres provinces de l'Ouest canadien en annonçant qu'il mettra fin au changement d'heure afin de conserver l'heure d'été à l'année.

Cette décision ravive le débat au Québec, où la population attend toujours un positionnement clair de ses élus.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi midi, à l'émission La commission.

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