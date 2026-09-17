Une éventuelle séparation de l’Alberta pourrait entraîner des répercussions économiques majeures et coûter jusqu'à 170 milliards de dollars à la province.

Selon une étude de l’Université de Calgary, tant dans un scénario optimiste que pessimiste, la création de nouvelles institutions et la hausse de l'incertitude économique pèseraient lourdement sur les finances et la prospérité des Albertains.

Écoutez l'économiste en chef chez Servus Credit Union, Charles St-Arnaud, aborder le tout, jeudi midi, avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il souligne les risques d'une trop grande dépendance au secteur pétrolier et des incertitudes majeures entourant la transition.