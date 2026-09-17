Sa mère était partie consommer

Un bambin d'environ un an et demi a été pris en charge par la police alors qu'il se trouvait seul dans une tente au campement Notre-Dame, dans l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve, vendredi soir.

Sa mère était apparemment partie consommer de la drogue.

L'enfant a été conduit à l'hôpital avant d'être confié à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

L'organisme tente maintenant de déterminer si un membre de la famille élargie pourrait prendre le relais pour lui offrir un environnement stable.

Écoutez le chroniqueur aux affaires judiciaires et faits divers Carl Marchand, jeudi, à Lagacé le matin.