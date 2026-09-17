Les mèmes de «friends with benefits» font fureur

Le récent rapprochement entre le Canada et l'Union européenne, soutenu par le discours de Mark Carney au Parlement européen, a déclenché une vague de réactions humoristiques sur le Web.

Perçue comme un pied de nez collectif à Donald Trump, cette alliance informelle sous forme de «membres associés» est comparée par les internautes à une relation de type «friends with benefits».

Sur les réseaux sociaux, les mèmes se multiplient pour célébrer la «European Era» des Canadiens.

Écoutez Frédéric Labelle en donner les meilleurs exemples, lors de sa chronique réseaux sociaux, jeudi à Lagacé le matin.