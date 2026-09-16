Alors que les Québécois adoptent en grand nombre le système de consigne, l'Association québécoise de récupération des contenants de boisson (AQRCB) peine à fournir des lieux de dépôt suffisants pour répondre à la demande.

Écoutez Jean-François Lefort, vice-président à la stratégie de l'AQRCB, faire le point, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré cet engouement, l'organisme accuse un retard par rapport aux exigences gouvernementales. Alors que 400 sites doivent être déployés d'ici le 1er mars 2027, seulement 175 sont actuellement en service. M. Lefort explique que les contraintes réglementaires et municipales freinent l'ouverture de nouveaux points de dépôt.