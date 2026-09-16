Stagnation des négociations avec les paramédics

Sans convention collective depuis 2023, les paramédics du Québec font face à une stagnation complète des négociations avec le Conseil du trésor. C'est ce que souligne un article de La Presse paru mercredi.

Les points de litige touchent particulièrement la bonification du régime de retraite.

Écoutez Jérémie Corneau-Landry, vice-président exécutif de la Fédération du préhospitalier du Québec, faire le point mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.