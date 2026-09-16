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Stagnation des négociations avec les paramédics

«On n’a demandé rien de plus que ce que le réseau de la santé a obtenu»

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Entendu dans

La commission

le 16 septembre 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On n’a demandé rien de plus que ce que le réseau de la santé a obtenu»
Sans convention collective depuis 2023, les paramédics du Québec font face à une stagnation complète des négociations avec le Conseil du trésor. / Kzenon / Adobe Stock

Sans convention collective depuis 2023, les paramédics du Québec font face à une stagnation complète des négociations avec le Conseil du trésor. C'est ce que souligne un article de La Presse paru mercredi.

Les points de litige touchent particulièrement la bonification du régime de retraite. 

Écoutez Jérémie Corneau-Landry, vice-président exécutif de la Fédération du préhospitalier du Québec, faire le point mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On n'a pas un fonds de pension qui permet à nos paramédics de partir à la retraite comme ceux du réseau de la santé. Nous, dans les revendications, on n'a demandé rien de plus que ce que le réseau a obtenu.»

Jérémie Corneau-Landry

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