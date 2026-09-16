Facture transférée aux consommateurs

Le prix du litre de diesel franchit des sommets historiques, atteignant maintenant 3,07$.

Le coprésident du Groupe Robert, Michel Robert, qualifie la situation de «jamais-vue» et l'attribue aux tensions internationales au Moyen-Orient.

Il explique que le plein d'un camion de 18 roues frôle désormais les 1000$, imposant une pression immense sur l'industrie du camionnage.

Les surcharges de carburant facturées aux clients se répercutent inévitablement sur les prix des produits en épicerie...

Écoutez Michel Robert, coprésident du Groupe Robert, donner les détails, mercredi au micro de Patrick Lagacé.