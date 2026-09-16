Les plus récentes nouvelles du CH

Alors que le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal s'amorce, les récentes signatures de contrat du défenseur Arber Xhekaj et de l'attaquant Alex Newhook marquent l'actualité de l'équipe.

Écoutez le descripteur des matchs du Tricolore de Cogeco Média, Martin McGuire, aborder le tout, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.

Il traite ainsi des rôles distincts et des attentes de l'organisation envers ces deux joueurs.

Martin revient également sur la situation devant le filet et explique pourquoi le ménage à trois est à éviter, alors que Jakub Dobès obtiendra la chaise de gardien partant et que bien des équipes voudraient de Samuel Montembeault s'il devait être placé au ballottage.