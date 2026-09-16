Enjeux internationaux

L'offre d'adhésion du Canada comme membre associé de l'Union européenne génère une tonne de questions et de réflexion, alors qu'il s'agit d'un processus complexe qui prendrait plusieurs années à se concrétiser.
Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, mercredi à Lagacé le matin.
L'expert en affaires internationales répond ainsi directement aux questions des auditeurs du 98.5.
«Il s'agit pas de donner aux Canadiens un passeport européen. Ce statut-là, il serait à définir.»
Il se penche ensuite sur la guerre en Ukraine, expliquant pourquoi il est essentiel de maintenir l'aide militaire pour sanctionner les agressions internationales, analysant ensuite la prudence stratégique de l'Égypte face aux attaques des Houthi en mer Rouge.