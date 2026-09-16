Enjeux internationaux

L'offre d'adhésion du Canada comme membre associé de l'Union européenne génère une tonne de questions et de réflexion, alors qu'il s'agit d'un processus complexe qui prendrait plusieurs années à se concrétiser.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, mercredi à Lagacé le matin.

L'expert en affaires internationales répond ainsi directement aux questions des auditeurs du 98.5.