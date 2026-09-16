 Aller au contenu
Enjeux internationaux

Aide envers l'Ukraine: «C'est avant tout la sécurité européenne qui est menacée»

par 98.5

0:00
12:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 septembre 2026 09:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Aide envers l'Ukraine: «C'est avant tout la sécurité européenne qui est menacée»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

L'offre d'adhésion du Canada comme membre associé de l'Union européenne génère une tonne de questions et de réflexion, alors qu'il s'agit d'un processus complexe qui prendrait plusieurs années à se concrétiser.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, mercredi à Lagacé le matin. 

L'expert en affaires internationales répond ainsi directement aux questions des auditeurs du 98.5.

«Il s'agit pas de donner aux Canadiens un passeport européen. Ce statut-là, il serait à définir.»

Jean-François Lépine

Il se penche ensuite sur la guerre en Ukraine, expliquant pourquoi il est essentiel de maintenir l'aide militaire pour sanctionner les agressions internationales, analysant ensuite la prudence stratégique de l'Égypte face aux attaques des Houthi en mer Rouge.

Vous aimerez aussi

Kamala Harris pourrait-elle se représenter? «De grâce, épargnez-nous!»
La commission
Kamala Harris pourrait-elle se représenter? «De grâce, épargnez-nous!»
0:00
2:17
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Balados: l'évolution des formats et des contenus dans un monde d'intolérance
Rattrapage
Septième édition du Festipod
Balados: l'évolution des formats et des contenus dans un monde d'intolérance
«Si Montembeault était au ballottage, au moins trois équipes sauteraient dessus»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les plus récentes nouvelles du CH
«Si Montembeault était au ballottage, au moins trois équipes sauteraient dessus»
Céline Dion, la «reine du peuple»: Luc Ferrandez est ému aux larmes
Rattrapage
La nature unique de la célébrité
Céline Dion, la «reine du peuple»: Luc Ferrandez est ému aux larmes
Débat des chefs: les sept piliers de la persuasion, selon Martin Carli
Rattrapage
La science dans les débats
Débat des chefs: les sept piliers de la persuasion, selon Martin Carli
PIB par habitant: «Au Québec, on est 53e sur 54... et ça n'a aucun bon sens»
Rattrapage
Les Québécois manquent-ils d'ambition?
PIB par habitant: «Au Québec, on est 53e sur 54... et ça n'a aucun bon sens»
Transport en commun: le casse-tête du quotidien des usagers de la Rive-Sud
Rattrapage
Parcours du combattant
Transport en commun: le casse-tête du quotidien des usagers de la Rive-Sud
Prix du diesel: «On n'a jamais vécu ça de toute l'histoire» -Michel Robert
Rattrapage
Facture transférée aux consommateurs
Prix du diesel: «On n'a jamais vécu ça de toute l'histoire» -Michel Robert
Stephen Harper encense la politique économique de Mark Carney
Rattrapage
Sommet sur l'investissement international
Stephen Harper encense la politique économique de Mark Carney
Travaux en pleines classes: le calvaire des élèves de Saint-Césaire
Rattrapage
Bruit, goudron et fenêtres scellées
Travaux en pleines classes: le calvaire des élèves de Saint-Césaire
Sondage post-débat: Paul St-Pierre Plamondon domine, selon Léger
Rattrapage
Premier affrontement télévisé
Sondage post-débat: Paul St-Pierre Plamondon domine, selon Léger
Élections 2026: ce que révèlent les bilans financiers des chefs de parti
Rattrapage
La santé financière de chacun
Élections 2026: ce que révèlent les bilans financiers des chefs de parti
«Une performance marquante d'Éric Duhaime et de PSPP» -Mathieu Boivin
Rattrapage
Un premier débat télévisé
«Une performance marquante d'Éric Duhaime et de PSPP» -Mathieu Boivin
Les moments les plus marquants de l'histoire des débats politiques
Rattrapage
Lagacé le matin
Les moments les plus marquants de l'histoire des débats politiques
Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du mercredi 16 septembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du mercredi 16 septembre