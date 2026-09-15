40 ans après sa dissolution

Plus de 40 ans après sa disparition, une ligue entièrement québécoise de hockey universitaire masculin de première division verra de nouveau le jour.

Écoutez à ce sujet Marc-Étienne Hubert, entraîneur-chef des Patriotes de l'UQTR, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

À partir de l’automne 2027, les Stingers de Concordia, les Redbirds de McGill et les Patriots de l’Université du Québec à Trois-Rivières quitteront l’Ontario University Athletics (OUA) pour participer au lancement d’une nouvelle ligue avec six équipes québécoises.

Ils y seront rejoints par les Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi, le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke et les Piranhas de l’École de technologie supérieure.