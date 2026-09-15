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40 ans après sa dissolution

Une nouvelle ligue de hockey universitaire avec six équipes québécoises

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 septembre 2026 20:26

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Une nouvelle ligue de hockey universitaire avec six équipes québécoises
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Plus de 40 ans après sa disparition, une ligue entièrement québécoise de hockey universitaire masculin de première division verra de nouveau le jour.

Écoutez à ce sujet Marc-Étienne Hubert, entraîneur-chef des Patriotes de l'UQTR, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

À partir de l’automne 2027, les Stingers de Concordia, les Redbirds de McGill et les Patriots de l’Université du Québec à Trois-Rivières quitteront l’Ontario University Athletics (OUA) pour participer au lancement d’une nouvelle ligue avec six équipes québécoises.

Ils y seront rejoints par les Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi, le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke et les Piranhas de l’École de technologie supérieure.

«Il y avait un enjeu de société de ne pas avoir de représentation au niveau du hockey universitaire au Québec. Puis, on était la seule province... Il y avait seulement trois équipes, seulement une université francophone au Québec pour une offre de services pour nos joueurs de hockey au niveau du hockey universitaire canadien.»

Marc-Étienne Hubert

Le projet vise également à freiner l’exode de joueurs du Québec vers la NCAA, le circuit universitaire américain.

Faute d’options suffisantes pour poursuivre leur parcours au Québec après leur carrière junior, plusieurs d’entre eux choisissent de mettre le cap vers les États-Unis.

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