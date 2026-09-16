À la suite du dévoilement du bilan financier personnel des chefs politiques, Alexandre Leblond passe au peigne fin la santé financière de chacun.

D'Éric Duhaime à Ruba Ghazal, en passant par Christine Fréchette, Charles Milliard et Paul St-Pierre Plamondon, il évalue leur niveau de richesse, leurs choix de placements, ainsi que leurs dettes.

L'analyse met en lumière l'impact d'avoir ou non des enfants sur la constitution d'un patrimoine, mais aborde aussi la valeur souvent sous-estimée du régime de retraite des députés.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mercredi à Lagacé le matin.