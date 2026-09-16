Un premier débat télévisé

Au lendemain du premier débat des chefs de la campagne électorale, le chroniqueur Mathieu Boivin livre son analyse et attribue la meilleure prestation à Éric Duhaime, suivi de près par Paul St-Pierre Plamondon.

Selon lui, le chef conservateur a su tirer son épingle du jeu grâce à son expérience, son aisance et une gestion efficace des attentes.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin décortiquer le débat des chefs, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Mathieu Boivin souligne la performance d'Éric Duhaime sur le sujet de l'immigration, estimant qu'il a su effectuer un cadrage percutant qui résonne auprès de l'électorat.

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