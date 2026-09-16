Un premier débat télévisé

Au lendemain du premier débat des chefs de la campagne électorale, le chroniqueur Mathieu Boivin livre son analyse et attribue la meilleure prestation à Éric Duhaime, suivi de près par Paul St-Pierre Plamondon.
Selon lui, le chef conservateur a su tirer son épingle du jeu grâce à son expérience, son aisance et une gestion efficace des attentes.
Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin décortiquer le débat des chefs, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Mathieu Boivin souligne la performance d'Éric Duhaime sur le sujet de l'immigration, estimant qu'il a su effectuer un cadrage percutant qui résonne auprès de l'électorat.
Autres sujets abordés:
- La courbe d'apprentissage des nouveaux chefs;
- Les changements de paradigme;
- Les répliques percutantes sur les épiceries publiques, le projet de souveraineté et le bilan économique;
- Prochain affrontement: les attentes en vue du deuxième débat diffusé le soir même à l'antenne de Noovo.