Ému aux larmes par de nombreuses vidéos de Céline Dion visionnées au cours de la soirée, le chroniqueur Luc Ferrandez livre une réflexion sur la nature unique de la célébrité de la diva québécoise.

Comparant son aura et l'inquiétude qu'elle suscite auprès du public à celles de figures comme Lady Di, l'impératrice Sissi ou Marilyn Monroe, il souligne que l'attachement qu'on lui porte dépasse largement la simple notoriété artistique.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé: