La semaine politique débute avec deux nouveaux sondages, un de Synopsis pour La Presse et un de Léger pour le Journal de Montréal.

Deux coups de sonde, mais un seul constat: une course à trois se dessine. Le Parti québécois demeure en tête, mais c’est la deuxième place qui retient l’attention. Dans l’un des deux sondages, le Parti libéral de Charles Milliard dépasse la CAQ de Christine Fréchette.

Est-ce signe que l’effet de la guerre commerciale sur la campagne électorale diminue?

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, analyser les plus récents coups de sonde au micro de Patrick Lagacé, lundi.

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