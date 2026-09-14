Blocage des détroits stratégiques

De retour de vacances, le chroniqueur Jean-François Lépine analyse, au micro de Patrick Lagacé, les vives tensions entourant les grands détroits maritimes, essentiels au commerce mondial.

La fermeture du détroit d'Ormuz et l'offensive des rebelles houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb provoquent une hausse du prix du pétrole et perturbent les chaînes d'approvisionnement.

Écoutez la chronique sur la politique internationale de Jean-François Lépine, lundi à Lagacé le matin.

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