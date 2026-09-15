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Canadiens de Montréal

Contrat d'un an de 1,5 million $ pour Arber Xhekaj

par 98.5 Sports | Modifié le 15 septembre 2026 à 17:27

Contrat d'un an de 1,5 million $ pour Arber Xhekaj
Arber Xhekaj / AP/Jeffrey T. Barnes

Le camp préparatoire des Canadiens de Montréal peut commencer.

Le défenseur Arber Xhekaj a signé, mardi, un contrat d'un an d'une valeur de 1,5 million $ avec le Tricolore.

Xhekaj a disputé 65 rencontres de saison avec les Canadiens en 2025-2026, inscrivant 4 points (1 but, trois mentions d'aide) et purgeant 116 minutes de punition.

Le défenseur de 6’4” et 240 lb a mené l’équipe pour les mises en échec (148) et ses 116 minutes de pénalité l’ont classé au cinquième rang de la LNH.

Le défenseur natif d’Hamilton a également pris part à 13 matchs en séries éliminatoires le printemps dernier, inscrivant un but et une mention d’aide. Xhekaj a marqué le premier but en séries de sa carrière le 16 mai 2026, lors du sixième affrontement du deuxième tour contre les Sabres de Buffalo.

Jamais repêché, Xhekaj a disputé 230 matchs dans le circuit depuis ses débuts en 2022-2023 et a amassé 33 points (10 buts, 23 assistances).

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