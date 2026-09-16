Le choix d'abandonner l'automobile relève de plus en plus du parcours du combattant pour les usagers du transport en commun sur la Rive-Sud de Montréal.

Écoutez la journaliste de La Presse, Marie-Ève Fournier, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Entre les pannes fréquentes du REM, la suppression de certaines lignes d'autobus et les stationnements incitatifs rapidement saturés, notamment depuis la gratuité de certaines places à Brossard, elle souligne à quel point la moindre modification de service par les sociétés de transport peut bousculer la routine des citoyens et transformer leur trajet en défi.