Débat et inquiétudes autour de sa sécurité

Devant des craintes de dérives majeures entourant la réglementation de l'intelligence artificielle, des figures de l'industrie comme Sam Altman demandent de ralentir la cadence.

Dans leur côté, plusieurs politiciens américains montrent du doigt la responsabilité des entreprises.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mercredi lors de sa chronique sur les réseaux sociaux, à Lagacé le matin.

Il revient aussi sur les tensions croissantes sur le terrain, illustrées par de récents actes de vandalisme visant l'Institut Mila à Montréal.