La septième édition du Festipod à l'Espace Saint-Denis propose des enregistrements de balados en direct pour créer des communautés et rejoindre un jeune public.

Le producteur Louis Morissette s'est associé au rassemblement pour promouvoir les balados québécois et offrir des représentations devant public.

Écoutez le président du Groupe KO aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il traite ainsi de l'évolution du format, de la monétisation, alors que les contenus audio se raffinent, se raccourcissent et s'associent de plus en plus à la vidéo et aux contenus courts.

Le producteur et comédien se confie aussi sur la vague de haine et d'intolérance qu'il a observée lors de la promotion du film Françoise.

Il dénonce la virulence des attaques sur les réseaux sociaux, déplorant que l'intolérance se décomplexe au sein de la société québécoise.