La science dans les débats

En cette période de débats électoraux, on s'intéresse à la science de la persuasion.

Inspirée des travaux du Dr Robert Cialdini, cette discipline repose sur sept piliers psychologiques que les figures politiques et leurs conseillers utilisent pour convaincre l'électorat: la réciprocité, la rareté, l'autorité, la cohérence, la sympathie, le consensus et l'unité.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique notamment l'impact du «pilier de l'unité» et de l'esprit de groupe dans le discours politique.