Au lendemain du premier affrontement télévisé entre les cinq chefs de parti, un sondage éclair mené par la firme Léger révèle que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est considéré comme le grand gagnant de la soirée par 38% des répondants.

Il devance Christine Fréchette à 15%, Éric Duhaime à 14%, Charles Milliard à 11% et Ruba Ghazal à 10%.

Écoutez le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Interrogé sur le comportement des chefs pendant le débat, le président de la firme Léger souligne que la confrontation agressive peut nuire à l'image des candidats auprès de l'électorat québécois.