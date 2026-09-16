Lors du Sommet sur l'investissement international à Toronto, l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a prononcé le discours de clôture, accordant une part importante de crédit au premier ministre Mark Carney.
Il a notamment appuyé la décision de quitter les négociations avec Donald Trump et s'est réjoui de l'accélération des grands projets, ainsi que des réformes réglementaires, visant à stimuler l'économie canadienne.
Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Je pense que plusieurs conservateurs se reconnaissent dans Mark Carney [...] Ce que veulent une grande majorité des Canadiens, c'est que le Canada redevienne et devienne davantage compétitif.»
Autres sujets abordés:
- Amortissement du coût des projets;
- Privatisation des aéroports;
- Rapprochement avec l'Union européenne.