Lors du Sommet sur l'investissement international à Toronto, l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a prononcé le discours de clôture, accordant une part importante de crédit au premier ministre Mark Carney.

Il a notamment appuyé la décision de quitter les négociations avec Donald Trump et s'est réjoui de l'accélération des grands projets, ainsi que des réformes réglementaires, visant à stimuler l'économie canadienne.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.