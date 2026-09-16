Les moments les plus marquants de l'histoire des débats politiques

Au lendemain d'un débat politique jugé «plutôt convenu», le chroniqueur Frédéric Labelle revient sur les moments les plus marquants et viraux de l'histoire des débats télévisés au Québec et au Canada.

Du tout premier affrontement télévisé en 1962 entre Jean Lesage et Daniel Johnson jusqu'aux échanges incisifs entre Éric Duhaime et Gabriel Nadeau-Dubois en 2022, les débats ont souvent été marqués par des interventions de citoyens comme Muguette Paillé ou Raymonde Chagnon, mais aussi par des répliques mémorables.

Écoutez la chronique de Frédéric Labelle pour replonger dans ces archives télévisuelles marquantes, mercredi à Lagacé le matin.