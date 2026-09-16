Bruit, goudron et fenêtres scellées

Les conditions d'apprentissage sont actuellement des plus difficiles à l'école secondaire Paul-Germain-Ostiguy, située à Saint-Césaire.

Malgré les assurances du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières affirmant que les travaux de toiture n'auraient pas d'impact sur le bien-être des élèves, la réalité sur le terrain s'avère bien différente.

Bruit assourdissant des chantiers en pleines heures de cours, fortes odeurs d'asphalte et de goudron, accès au gymnase grandement réduit pour laisser les enseignants surveiller les toilettes... les embûches se multiplient.

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand décrire la situation, lors de sa chronique affaires judiciaires et faits divers, mercredi à Lagacé le matin.