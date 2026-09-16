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Les Québécois manquent-ils d'ambition?

PIB par habitant: «Au Québec, on est 53e sur 54... et ça n'a aucun bon sens»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 septembre 2026 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
PIB par habitant: «Au Québec, on est 53e sur 54... et ça n'a aucun bon sens»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Selon un homme d'affaires québécois, le retard économique du Québec est très inquiétant, alors que la province se classe 53e sur 54 parmi les États américains et les grandes provinces canadiennes pour son PIB par habitant. 

Dans une lettre publiée dans La Presse, le cofondateur de Dynamite et promoteur du Royalmount, Andrew Lutfy, appelle à une prise de conscience collective.

Pour financer adéquatement la santé et les infrastructures sans augmenter les impôts, il propose un objectif ambitieux: faire passer le PIB québécois à 900 milliards de dollars d'ici cinq ans en misant sur une croissance annuelle supérieure à l'inflation. 

Écoutez l'homme d'affaires montréalais Andrew Lutfy donner son avis sur la création de richesse au Québec, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.  

«Quand on mesure notre économie par personne, on se trouve quasiment dernier parmi les 50 États américains et les quatre plus grosses provinces: au Québec, on est 53 sur 54 et ça n'a aucun bon sens.»

Andrew Lutfy

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