Les Québécois manquent-ils d'ambition?

Selon un homme d'affaires québécois, le retard économique du Québec est très inquiétant, alors que la province se classe 53e sur 54 parmi les États américains et les grandes provinces canadiennes pour son PIB par habitant.

Dans une lettre publiée dans La Presse, le cofondateur de Dynamite et promoteur du Royalmount, Andrew Lutfy, appelle à une prise de conscience collective.

Pour financer adéquatement la santé et les infrastructures sans augmenter les impôts, il propose un objectif ambitieux: faire passer le PIB québécois à 900 milliards de dollars d'ici cinq ans en misant sur une croissance annuelle supérieure à l'inflation.

Écoutez l'homme d'affaires montréalais Andrew Lutfy donner son avis sur la création de richesse au Québec, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.