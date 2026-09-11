25 ans plus tard

25 ans après les attentats du 11 septembre 2001, l'émotion reste vive pour ceux qui étaient aux premières loges.

Michel Létourneau, alors commissaire du projet Québec-New York 2001, et Claude Deschênes, journaliste culturel dépêché sur place à l'époque, se sont remémoré ce jour tragique qui a changé la face du monde.

Entre la confusion des premiers instants, la vision apocalyptique de l'effondrement des tours et le silence irréel qui a suivi dans la métropole, leurs souvenirs demeurent intacts et poignants.

Écoutez leur touchant témoignage au micro de Patrick Lagacé vendredi matin.