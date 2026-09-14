Il y a eu une foule de débats sur l’intelligence artificielle depuis quelques mois et ça n'a pas cessé en fin de semaine.

Écoutez l'analyste en politique américaine Valérie Beaudoin rapporter les réactions à ce sujet en provenance des États-Unis, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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