Il y a eu une foule de débats sur l’intelligence artificielle depuis quelques mois et ça n'a pas cessé en fin de semaine.
Écoutez l'analyste en politique américaine Valérie Beaudoin rapporter les réactions à ce sujet en provenance des États-Unis, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
Les sujets abordés
- Les mises en garde envers l'intelligence artificielle en raison des risques, comme le bioterrorisme et la fin du système bancaire;
- Les réactions de dirigeants comme Elon Musk, Sam Altman, ainsi que de Donald Trump sur Truth Social.
- La guerre tarifaire entre États-Unis et Canada a un impact sur les électeurs américains;
- Les motivations des Américains en vue des prochaines élections.