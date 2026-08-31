Victoire historique des Roses au stade Saputo

Les Roses de Montréal ont remporté leur pari et leur match, samedi, lors d'un match historique présenté au stade Saputo.

Le match, une victoire de 1-0 contre la formation d'Halifax. L'histoire: un record de plus de 17 000 spectateurs et spectatrices.

Écoutez le président des Roses de Montréal, Hugues Léger, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ce dernier voit l'avenir avec optimisme après une telle réussite.

«C'est un moment historique pour le club, pas seulement pour le record qui a été battu. N'oublie pas qu'on joue dans un stade de 5500 personnes au Stade Boréale, à Laval, et là, on remplit 17 000 personnes au stade Saputo. C'est une très, très bonne foule», dit-il.