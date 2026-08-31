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Victoire historique des Roses au stade Saputo

«C'est vraiment un tremplin pour la suite de la croissance du club»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 août 2026 21:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Hugues Léger
Hugues Léger
«C'est vraiment un tremplin pour la suite de la croissance du club»
Hugues Léger / Cogeco Média

Les Roses de Montréal ont remporté leur pari et leur match, samedi, lors d'un match historique présenté au stade Saputo.

Le match, une victoire de 1-0 contre la formation d'Halifax. L'histoire: un record de plus de 17 000 spectateurs et spectatrices.

Écoutez le président des Roses de Montréal, Hugues Léger, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ce dernier voit l'avenir avec optimisme après une telle réussite.

«C'est un moment historique pour le club, pas seulement pour le record qui a été battu. N'oublie pas qu'on joue dans un stade de 5500 personnes au Stade Boréale, à Laval, et là, on remplit 17 000 personnes au stade Saputo. C'est une très, très bonne foule», dit-il.

«Évidemment, c'est un tremplin pour la suite, mais on voit comment le marché peut réagir à ce type de match-événement. C'était le premier match joué à Montréal, aussi. C'est un point important, avec un métro. Une facilité pour s'y rendre. C'était un moment où il y avait beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de gens de l'équipe qui pleuraient après, parce que c'est vraiment une étape importante qui a été franchie. On a collecté plein d'informations pour la suite. Donc, c'est vraiment un tremplin pour la suite de la croissance du club.»

Hugues Léger

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