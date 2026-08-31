Retrouvailles pour les 40 ans de la coupe de 1986

Où étiez-vous il y a 40 ans? Jean Perron s'en souvient bien, lui qui passait un super bel été après la conquête des Canadiens de Montréal de la coupe Stanley à la fin du mois de mai de 1986.

Écoutez l'ancien entraîneur des Canadiens Jean Perron au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pour Perron, le clou de son été de 2026 fut les célébrations du 40e anniversaire de la conquête de la Coupe Stanley, organisées par Serge Savard.

Presque tous les joueurs de l'époque y étaient, sauf Claude Lemieux, décédé quelques mois plus tôt.