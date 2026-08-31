Retrouvailles pour les 40 ans de la coupe de 1986

Où étiez-vous il y a 40 ans? Jean Perron s'en souvient bien, lui qui passait un super bel été après la conquête des Canadiens de Montréal de la coupe Stanley à la fin du mois de mai de 1986.
Écoutez l'ancien entraîneur des Canadiens Jean Perron au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Pour Perron, le clou de son été de 2026 fut les célébrations du 40e anniversaire de la conquête de la Coupe Stanley, organisées par Serge Savard.
Presque tous les joueurs de l'époque y étaient, sauf Claude Lemieux, décédé quelques mois plus tôt.
«C'est toujours émotif de rencontrer ces gens-là. Mais écoute, tout le monde a parlé de Claude Lemieux. Et quand on a fait une vidéo pour clore la soirée et qu'il était là... Là, là, j'ai versé une larme. Claude Lemieux dans la vidéo avec, naturellement, le port du flambeau, que l'on avait vu quelques jours auparavant, avant son décès. Là, ça nous a frappés... Tout le monde au cœur.»
Les autres sujets discutés
- «Chis Nilan ne changera jamais. C'est un gars sans filtre. Comme moi. Cela a été tumultueux avec Chris Nilan, mais il reste qu’il a gagné la Coupe Stanley avec moi...»;
- «J'ai protégé Patrick. J’ai toujours eu beaucoup d’amour pour Stéphane Richer»;
- «J’ai dirigé Gretzky et Mario Lemieux, avec Mark Messier, à deux occasions. Pour moi, c’est un honneur d’avoir été proche de ces gars-là»;
- Le défilé de la coupe Stanley demeure le fait saillant d'après triomphe le plus marquant pour nombre des joueurs;
- On parle de l'anecdote du vol de son chapeau durant le vol de retour de Calgary et le défilé durant lequel Chris Chelios était complètement gelé.