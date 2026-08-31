Un été sans mouvement à Montréal

D'un strict point de vue transactionnel, les Canadiens de Montréal n'ont pas eu une grosse saison estivale.

Mais est-ce vraiment un problème?

Écoutez le chroniqueur de La Presse, Mathias Brunet, faire le point sur l'été fort calme des Canadiens de Montréal, avec Mario Langlois.

Contrairement aux précédents étés, l'état-major des Canadiens n'a pas fait d'acquisition majeure. Brunet s'interroge à haute voix: