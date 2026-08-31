Un été sans mouvement à Montréal

D'un strict point de vue transactionnel, les Canadiens de Montréal n'ont pas eu une grosse saison estivale.
Mais est-ce vraiment un problème?
Écoutez le chroniqueur de La Presse, Mathias Brunet, faire le point sur l'été fort calme des Canadiens de Montréal, avec Mario Langlois.
Contrairement aux précédents étés, l'état-major des Canadiens n'a pas fait d'acquisition majeure. Brunet s'interroge à haute voix:
- «Est-ce que cette année est l'année où le Canadien doit gagner la coupe Stanley?
- «Si le Canadien ne gagne pas la coupe Stanley, est-ce que la fenêtre se referme?»
«Tu veux t'améliorer, mais tu es à l'étape où tu ne veux pas que le Canadien fasse de niaiseries non plus. Ce n'est pas le temps d'échanger Michael Hage contre un joueur qui a 33 ans et qui fait 50 points.»
Les autres sujets discutés
- On évoque les besoins au centre et en défenseur droitier;
- L'intérêt potentiel pour Kirill Martchenko, des Blue Jackets.
- Brunet estime que le Canadien doit viser des vétérans de moins de 28 ans.