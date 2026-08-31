Canada-Argentine au Centre Vidéotron

Le Canada et l'Argentine s'affrontent au Centre Vidéotron de Québec dans un match qualificatif en vue de la Coupe du monde de basketball.
Écoutez Maxim P. Paquet, présent à Québec, commenter le tout avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Deux équipes du Top-10 mondial s'affrontent;
- L’ambiance est survoltée avec une salle comble à 95 %;
- Une victoire canadiennne porterait leur fiche à 8-0;
- On souligne la croissance du basketball au Québec et l’intérêt du public pour accueillir éventuellement une équipe majeure, notamment à Montréal.