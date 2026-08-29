Analyse de Guillaume Lavoie

L'annonce récente d'un accord majeur pour l'exploitation du pétrole au Venezuela marque un tournant géopolitique majeur.

Alors que le pays d'Amérique du Sud détient les plus grandes réserves de pétrole non exploitées au monde, les États-Unis cherchent avant tout à bloquer l'accès à ces ressources à leurs adversaires stratégiques, notamment la Chine.

Parallèlement, les tensions de l'administration américaine envers le Canada continuent de faire réagir.

Écoutez le chroniqueur politique Guillaume Lavoie, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.