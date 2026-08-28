Le championnat du circuit de la PGA se déroule cette semaine au East Lake Golf Club d’Atlanta, réunissant les 30 meilleurs golfeurs de la planète.

À l'approche de la dernière ronde, Ryan Gerard et Victor Perez partager la tête du classement avec une fiche de -10 après deux rondes de compétition.

La dernière ronde de ce prestigieux tournoi sera disputée ce dimanche. Le gagnant remportera une bourse de 10 millions $.

Le numéro un mondial, Scottie Scheffler est actuellement en cinquième position avec une fiche de -8.

Écoutez le descripteur de golf, Michel Lacroix, discuter de cet important tournoi, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.