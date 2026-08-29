Sondage politique

Alors que la campagne électorale prend son envol, un sondage publié dans le journal La Presse suscite vivement la réflexion.

Les données indiquent une remontée importante de la Coalition Avenir Québec (CAQ), portée par sa nouvelle cheffe, Christine Fréchette.

Cette tendance survient alors que les tensions commerciales avec les États-Unis inquiètent une partie de la population.

De son côté, le Parti québécois voit sa position bousculée, tandis que le Parti libéral de Charles Milliard et Québec solidaire peinent à maintenir leur élan.

Écoutez le chroniqueur, Christian Dufour, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.