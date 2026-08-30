Guerre commerciale

Alors que les tensions commerciales s'intensifient entre le Canada et les États-Unis, le chroniqueur politique Christian Dufour met en garde contre la vague de nationalisme et l'enthousiasme entourant la fermeté du gouvernement canadien.

Selon lui, malgré le sentiment de ralliement populaire, le pays se trouve dans une position de grande vulnérabilité économique, le Québec étant tout particulièrement affecté par cette confrontation.

Écoutez le chroniqueur politique, Christian Dufour, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.