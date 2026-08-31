L'équipe nationale de basketball à Québec

Écoutez Jeremy Filosa et Maxim P. Paquet commenter ce qui se passe à New York, au tennis, et à Québec, au basketball international.
Les sujets discutés
- Jeremy Filosa fait le bilan de la délégation canadienne aux Internationaux de tennis des États-Unis;
- Depuis Québec, Maxim P. Paquet, nous parle de la formation partante du Canada contre l'Argentine, au Centre Vidéotron.
- Bennedict Mathurin ne prendra pas part au match, vu qu'il n'a toujours pas signé de contrat avec les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.
- Selon Maxim P. Paquet, c'est une belle occasion de fidéliser le public québécois avec le basketball.
- Mario Langlois salue Jacques Doucet qui nous a quittés la semaine dernière.