Les Blue Jays, toujours dans le coup

Les Blue Jays de Toronto, en dépit d'une fiche inférieure à .500, sont toujours dans le coup pour une place en séries de fin de saison au Baseball majeur.
Comment expliquer ça?
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie Alex Agostino à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Selon Agostino, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures.
«Il y en a qui parlent de parité, moi, je parle de médiocrité de la Ligue américaine. À part les Yankees, les Rays et les Red Sox qui ont connu de très, très bons moments en deuxième moitié de saison....», dit-il.
Les autres sujets discutés
- Les problèmes de Vladimir Guerrero jr.: une affaire d'élan?
- L’émergence de jeunes talents;
- L’évolution stratégique vers le jeu de contact, le vol de buts et les sacrifices, illustrée par les Phillies de Philadelphie.