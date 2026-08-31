Les Blue Jays, toujours dans le coup

Les Blue Jays de Toronto, en dépit d'une fiche inférieure à .500, sont toujours dans le coup pour une place en séries de fin de saison au Baseball majeur.

Comment expliquer ça?

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie Alex Agostino à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Agostino, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures.

«Il y en a qui parlent de parité, moi, je parle de médiocrité de la Ligue américaine. À part les Yankees, les Rays et les Red Sox qui ont connu de très, très bons moments en deuxième moitié de saison....», dit-il.

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