Les Roses de Montréal connaissent un succès fulgurant cette saison et sont en voie de battre le record du nombre de billets vendus en Super Ligue du Nord...et le record de la moyenne d'assistance au Stade Saputo.
La nouvelle acquisition des Roses, l'attaquante Amandine Pierre-Louis, témoigne du support des partisans et de la population montréalaise, qui s'identifie à l'équipe.
Écoutez la joueuse des Roses de Montréal, Amandine Pierre-Louis, parler de l'engouement autour de l'équipe, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.
«C'est assez spécial de pouvoir jouer dans un stade comme ça qui est emblématique. On a toujours été habitué de voir des garçons y jouer et d'avoir la chance de faire partie de ces femmes là, d'aller jouer sur ce terrain là, c'est important pour le sport féminin en général, mais c'est important aussi pour les générations futures.»