Les Roses de Montréal connaissent un succès fulgurant cette saison et sont en voie de battre le record du nombre de billets vendus en Super Ligue du Nord...et le record de la moyenne d'assistance au Stade Saputo.

La nouvelle acquisition des Roses, l'attaquante Amandine Pierre-Louis, témoigne du support des partisans et de la population montréalaise, qui s'identifie à l'équipe.

Écoutez la joueuse des Roses de Montréal, Amandine Pierre-Louis, parler de l'engouement autour de l'équipe, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.