Match important

Le CF Montréal affrontera les champions en titre de la MLS, l'Inter Miami, samedi, à Miami.

L'équipe de Lionel Messie traverse une période difficile, l'équipe n'ayant pas goûté à la victoire à ces cinq derniers matchs, ce qui a mené au congédiement de l'entraîneur par intérim Guillermo Hoyos. Le club montréalais se doit de capitaliser sur les déboires des locaux pour accumuler des points précieux en vue des séries éliminatoires de la MLS.

Ce match mettra aussi en lumière l'affrontement entre Lionel Messi et la nouvelle acquisition montréalaise Alexis Sanchez, deux anciens coéquipiers du FC Barcelone.

Écoutez l'expert soccer au réseau Cogeco, Vincent Destouches, aborder le sujet, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.