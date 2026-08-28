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Match important

Le CF Montréal doit profiter de la crise à Miami pour viser les séries

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2026 20:41

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Le CF Montréal doit profiter de la crise à Miami pour viser les séries
Lionel Messi continue de faire la pluie et le beau temps avec le maillot rose. / CP - David Santiago

Le CF Montréal affrontera les champions en titre de la MLS, l'Inter Miami, samedi, à Miami.

L'équipe de Lionel Messie traverse une période difficile, l'équipe n'ayant pas goûté à la victoire à ces cinq derniers matchs, ce qui a mené au congédiement de l'entraîneur par intérim Guillermo Hoyos. Le club montréalais se doit de capitaliser sur les déboires des locaux pour accumuler des points précieux en vue des séries éliminatoires de la MLS. 

Ce match mettra aussi en lumière l'affrontement entre Lionel Messi et la nouvelle acquisition montréalaise Alexis Sanchez, deux anciens coéquipiers du FC Barcelone.

Écoutez l'expert soccer au réseau Cogeco, Vincent Destouches, aborder le sujet, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.

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