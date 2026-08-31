Victoire des Roses devant plus de 17 000 personnes

Grosse fin de semaine avec des résultats diamétralement opposés pour les équipes professionnelles montréalaises de soccer.
Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, commenter les résultats du week-end avec Mario Langlois, aux Ameteurs de sports.
Bernier, qui est un des actionnaires des Roses, a vécu un magnifique moment de partage.
«C'était un grand moment. Même un moment assez touchant. J'ai eu beaucoup de moments comme joueur, là, et puis, d'aller au stade Saputo, de voir les Roses, de voir un stade où on a battu un record de 17 077 personnes.... Et j'étais là avec mes filles, ma nièce, mon équipe de filles. Donc, de voir ce support, puis surtout, de voir les jeunes filles qui venaient avec leurs maillots de club, qui étaient aux alentours... Puis, le côté actionnaire, j'étais très heureux de voir que, dans la boutique, il y avait des lignes, de longues files pour venir acheter du stock. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un grand moment de même, un moment où c'est marquant. Pas pour moi, mais, je pense, pour le soccer féminin.»
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