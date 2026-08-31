Victoire des Roses devant plus de 17 000 personnes

Grosse fin de semaine avec des résultats diamétralement opposés pour les équipes professionnelles montréalaises de soccer.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, commenter les résultats du week-end avec Mario Langlois, aux Ameteurs de sports.

Bernier, qui est un des actionnaires des Roses, a vécu un magnifique moment de partage.