Face à l'Inter, samedi

Le CF Montréal sera à Miami, samedi, afin d'affronter l'Inter. Et l'entraînement de mercredi au Centre Nutrilait était très près de situations de matchs.
Et il y avait aussi une petite surprise...
Écoutez Max Truman, de Dans les coulisses, parler de l'entraînement du CF Montréal au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Alexis Sanchez était à l'aile gauche lors de l’entraînement. Il sera à cet endroit, samedi?
- Maxime Truman fait le point sur plusieurs joueurs de l'équipe;
- On évoque l’urgence de résultats pour accéder aux séries éliminatoires;
- Zachary Brault-Guillard est actuellement sans club. Un retour avec le CF? Une arrivée avec le Supra?