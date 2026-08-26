Face à l'Inter, samedi

Le CF Montréal sera à Miami, samedi, afin d'affronter l'Inter. Et l'entraînement de mercredi au Centre Nutrilait était très près de situations de matchs.

Et il y avait aussi une petite surprise...

Écoutez Max Truman, de Dans les coulisses, parler de l'entraînement du CF Montréal au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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