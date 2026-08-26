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Face à l'Inter, samedi

Alexis Sanchez à l'aile gauche pour le CF Montréal?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 août 2026 20:38

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Alexis Sanchez à l'aile gauche pour le CF Montréal?
Alexis Sanchez / PC/Graham Hughes

Le CF Montréal sera à Miami, samedi, afin d'affronter l'Inter. Et l'entraînement de mercredi au Centre Nutrilait était très près de situations de matchs.

Et il y avait aussi une petite surprise...

Écoutez Max Truman, de Dans les coulisses, parler de l'entraînement du CF Montréal au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Alexis Sanchez était à l'aile gauche lors de l’entraînement. Il sera à cet endroit, samedi?
  • Maxime Truman fait le point sur plusieurs joueurs de l'équipe;
  • On évoque l’urgence de résultats pour accéder aux séries éliminatoires;
  • Zachary Brault-Guillard est actuellement sans club. Un retour avec le CF? Une arrivée avec le Supra?

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