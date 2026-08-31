Il remporte le Championnat du circuit

Scottie Scheffler a remporté le Championnat du circuit de la PGA, dimanche, à Atlanta, gagnant 10 millions de dollars et portant son total de bourses en carrière à plus de 130 millions $.
Écoutez le professionnel de golf Yohann Benson commenter la victoire de Scottie Scheffler au Championnat du circuit de la PGA.
Les sujets discutés
- Selon Benson, Scheffler a amélioré son jeu sur les verts et il demeure le golfeur le plus constant de la saison;
- «Scottie Sheffler, sa grande force, c'est sa frappe de balle»;
- Scheffler a finalement trouvé un bois de départ qui lui convient;
- Avec 22 victoires, dont quatre majeurs, Schefflet pourrait rejoindre le Top-10 historique aux côtés de Jack Nicklaus et de Tiger Woods.