Il remporte le Championnat du circuit

Scottie Scheffler a remporté le Championnat du circuit de la PGA, dimanche, à Atlanta, gagnant 10 millions de dollars et portant son total de bourses en carrière à plus de 130 millions $.

Écoutez le professionnel de golf Yohann Benson commenter la victoire de Scottie Scheffler au Championnat du circuit de la PGA.

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