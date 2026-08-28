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Espoirs canadiens

US Open: Auger-Aliassime, Fernandez et Shapovalov débutent leurs parcours

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2026 20:00

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
US Open: Auger-Aliassime, Fernandez et Shapovalov débutent leurs parcours
Félix Auger-Aliassime avec sa partenaire en double mixte, Alexandra Eala / CP - Yuki Iwamura

Le tournoi en simple du US Open débute dans quelques jours et Hélène Pelletier fait le point sur les espoirs canadiens.

Chez les femmes, Leylah Fernandez affrontera d'entrée de jeu la Chinoise Shuai Zhang. Bianca Andreescu a quant à elle plié bagage lors du dernier match de qualification au tableau principal, la privant ainsi de retrouvailles avec le tournoi qu'elle a remporté en  2019.

Du côté masculin, Félix Auger-Aliassime fera face à au japonais Rinky Hijikata, 85ème raquette mondiale, au premier tour. De son côté, Denis Shapovalov tentera d'imposer son jeu face à Botic van de Zandschulp

Écoutez la spécialiste de tennis Hélène Pelletier faire le point sur le tournoi américain au micro de l'animateur Meeker Guerrier, vendredi, aux Amateurs de sports.

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