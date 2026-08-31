Pas d'acquisition estivale

Mario Langlois fait un retour à l'animation des Amateurs de sports avec autant de plaisir qu'à ses débuts. Le plaisir ne se dément pas.
Durant l'été, il a vécu des retrouvailles et croisé une foule d'amateurs qui lui ont parlé, bien sûr, des Canadiens de Montréal.
Écoutez le commentaire de Mario Langlois en ce début de saison radiophonique pour lui.
Les sujets discutés
- Les attentes seront élevées pour les Canadiens après une participation à la finale de l'Association de l'Est;
- La saison dernière, «une grosse partie de l'amélioration est venue de l'interne»;
- «Je ne suis pas déçu de constater que le Canadien n'a pas bougé cet été. Même que je suis content de ça.»
- L'absence d'acquisition ne signifie pas qu'il n'y aura pas place à l'amélioration;
- Nick Suzuki est désormais parmi l'élite;
- La gestion salariale des contrats chez les Canadiens;
- Le sujet de l'été au hockey: l'explosion des salaires;
- La victoire de Scotty Scheffler au golf;
- La retraite internationale de Lionel Messi.