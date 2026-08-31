Pas d'acquisition estivale

Mario Langlois fait un retour à l'animation des Amateurs de sports avec autant de plaisir qu'à ses débuts. Le plaisir ne se dément pas.

Durant l'été, il a vécu des retrouvailles et croisé une foule d'amateurs qui lui ont parlé, bien sûr, des Canadiens de Montréal.

Écoutez le commentaire de Mario Langlois en ce début de saison radiophonique pour lui.

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