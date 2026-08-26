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Pour 15 millions d'euros

Nathan Saliba en Liga: «C'est une superbe nouvelle» -Patrice Bernier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 août 2026 19:23

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Patrice Bernier
Patrice Bernier
Nathan Saliba en Liga: «C'est une superbe nouvelle» -Patrice Bernier
Nathan Saliba avec l'équipe canadienne plus tôt cette année. / AP/Abbie Parr

Nathan Saliba vient d'être transféré à Villarreal, en Espagne, pour 15 millions d’euros. Il devient ainsi le premier Québécois à jouer en Liga.

Écoutez à ce sujet l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Nathan Saliba devient le premier Québécois à jouer en Liga;
  • Patrice Bernier analyse l’évolution des opportunités pour les jeunes Canadiens de nos jours;
  • Moïse Bombito devra de nouveau être opéré au tibia;
  • On commente les difficultés politiques de Gianni Infantino à la FIFA confronté par plusieurs fédérations nationales.

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