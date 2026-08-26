Nathan Saliba vient d'être transféré à Villarreal, en Espagne, pour 15 millions d’euros. Il devient ainsi le premier Québécois à jouer en Liga.

Écoutez à ce sujet l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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