Nathan Saliba vient d'être transféré à Villarreal, en Espagne, pour 15 millions d’euros. Il devient ainsi le premier Québécois à jouer en Liga.
Écoutez à ce sujet l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Nathan Saliba devient le premier Québécois à jouer en Liga;
- Patrice Bernier analyse l’évolution des opportunités pour les jeunes Canadiens de nos jours;
- Moïse Bombito devra de nouveau être opéré au tibia;
- On commente les difficultés politiques de Gianni Infantino à la FIFA confronté par plusieurs fédérations nationales.