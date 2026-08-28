Hommage à Jacques Doucet

L'écrivain Marc Robitaille se remémore ses collaborations avec Jacques Doucet, descripteur des Expos de Montréal décédé à l’âge de 86 ans, et rend hommage à l'animateur.

Coauteur de plusieurs ouvrages portant sur l'histoire des Expos avec lui, l'écrivain rappelle la rigueur professionnelle irréprochable de son ami, sa mémoire d'exception et sa loyauté indéfectible envers les joueurs et les entraîneurs qui ont marqué l'histoire de la concession.

Écoutez l'écrivain Marc Robitaille rendre hommage à l'animateur Jacques Doucet, vendredi soir, aux Amateurs de sports.