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Hommage à Jacques Doucet

Marc Robitaille salue la mémoire et la rigueur d'un grand du baseball

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2026 20:58

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Marc Robitaille salue la mémoire et la rigueur d'un grand du baseball
Meeker Guerrier / Cogeco Média

L'écrivain Marc Robitaille se remémore ses collaborations avec Jacques Doucet, descripteur des Expos de Montréal décédé à l’âge de 86 ans, et rend hommage à l'animateur.

Coauteur de plusieurs ouvrages portant sur l'histoire des Expos avec lui, l'écrivain rappelle la rigueur professionnelle irréprochable de son ami, sa mémoire d'exception et sa loyauté indéfectible envers les joueurs et les entraîneurs qui ont marqué l'histoire de la concession.

Écoutez l'écrivain Marc Robitaille rendre hommage à l'animateur Jacques Doucet, vendredi soir, aux Amateurs de sports.

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