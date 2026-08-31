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Le survol de l'actualité sportive

Jonathan David est échangé de la Juventus à l'Atlético Madrid

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 août 2026 19:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jonathan David est échangé de la Juventus à l'Atlético Madrid
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Félix Auger-Aliassime est en action à l'US Open;
  • Lionel Messi met un terme à sa carrière internationale avec l'équipe nationale argentine, mais il poursuit sa carrière en MLS;
  • Le Supra FC et le CF Montréal s'apprêtent à poursuivre leur chemin en Championnat canadien;
  • Jonathan David est échangé de la Juventus à l'Atletico Madrid;
  • Kirill Martchenko sera au camp préparatoire des Blue Jackets de Columbus.

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