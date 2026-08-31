Écoutez le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Félix Auger-Aliassime est en action à l'US Open;
- Lionel Messi met un terme à sa carrière internationale avec l'équipe nationale argentine, mais il poursuit sa carrière en MLS;
- Le Supra FC et le CF Montréal s'apprêtent à poursuivre leur chemin en Championnat canadien;
- Jonathan David est échangé de la Juventus à l'Atletico Madrid;
- Kirill Martchenko sera au camp préparatoire des Blue Jackets de Columbus.