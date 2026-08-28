Le journaliste sportif Serge Touchette a eu la chance de côtoyer Jacques Doucet tout au long de sa carrière et est à même de constater l'héritage que l'animateur laisse dans le milieu du baseball et de la radio québécoise.

Il souligne l’impact immense que Jacques Doucet a eu sur l’histoire des Expos.

Malgré un parcours sans tache et une contribution inestimable à la culture sportive d'ici, Jacques Doucet n'a malheureusement jamais été intronisé au Temple de la renommée du baseball américain, un rendez-vous manqué que Serge Touchette attribue fort probablement à la barrière linguistique, contrairement à son homologue anglophone, Dave Van Horne.

Écoutez le journaliste Serge Touchette rendre hommage à Jacques Doucet, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.