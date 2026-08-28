Hommage à Jacques Doucet

Ayant accompagné au quotidien plus d'une génération au cours de sa carrière, la voix de l'animateur des Expos Jacques Doucet aura été marquante pour le Québec.

Le journaliste sportif Jeremy Filosa rend un hommage vibrant à l'un des idols. Il raconte la place qu'occupait les matchs de baseball à la radio à l'époque et, ayant côtoyé Jacques Doucet, témoigne de l'influence qu'a eu ce dernier dans le parcours de nombreux journalistes sportifs.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et Alex Agostino, dépisteur pour les Phillies de Philadelphie, rendrent hommage à l'animateur Jacques Doucet, vendredi, aux Amateurs de sports.