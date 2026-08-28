Hommage à Jacques Doucet

Ayant accompagné au quotidien plus d'une génération au cours de sa carrière, la voix de l'animateur des Expos Jacques Doucet aura été marquante pour le Québec.
Le journaliste sportif Jeremy Filosa rend un hommage vibrant à l'un des idols. Il raconte la place qu'occupait les matchs de baseball à la radio à l'époque et, ayant côtoyé Jacques Doucet, témoigne de l'influence qu'a eu ce dernier dans le parcours de nombreux journalistes sportifs.
Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et Alex Agostino, dépisteur pour les Phillies de Philadelphie, rendrent hommage à l'animateur Jacques Doucet, vendredi, aux Amateurs de sports.
«Les gens qui n'ont pas suivi le baseball se rendent peut être pas compte, mais comparativement au hockey ou au football ou même au soccer, le baseball ça se joue tous les jours. Donc à partir de la fin mars jusqu'à la fin du mois de septembre, tous les jours, tu avais Jacques Doucet dans tes oreilles pendant deux, trois, quatre heures. Jacques et de Rodger, c'est la raison numéro un pourquoi je me suis lancé dans la radio»
«Il était toujours passionné du sport, mais encore plus passionné du monde. Tout le monde était son ami. C'est un grand vide pour le baseball.»